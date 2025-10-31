Panamá, 31 de octubre del 2025

    Opinión

    Hoy por Hoy: La deuda de la Asamblea Nacional con la lucha anticorrupción

    Redacción de La Prensa

    La Asamblea Nacional cerró sesiones sin debatir las reformas que habrían fortalecido la lucha contra la corrupción. Los proyectos del procurador Luis Carlos Gómez, encaminados a agilizar investigaciones y asegurar castigo, fueron rechazados por la Comisión de Gobierno y desestimados desde el Ejecutivo.

    Primero, el presidente José Raúl Mulino pidió al procurador retirar las iniciativas; ahora, sentencia que “la corrupción no necesita más leyes”. Con ello, enterró una propuesta que surgía precisamente de quienes tienen el deber de investigarla.

    El Legislativo y el Ejecutivo comparten la misma falta de voluntad. Mientras uno evade la discusión, el otro desacredita el intento de modernizar la justicia. La consecuencia es la misma: un sistema político que se blinda frente al cambio y perpetúa la impunidad.

    La corrupción no se combate con frases hechas, sino con decisión política. ¿Hasta cuándo seguirán las promesas de transparencia mientras se cierran las puertas a las reformas que podrían hacerla realidad?


