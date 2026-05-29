Panamá, 29 de mayo del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Una gota de empatía

    Redacción de La Prensa

    La crisis de agua en Azuero cumple ya un año. Las familias de Herrera y Los Santos siguen dependiendo de cisternas, pozos improvisados y promesas oficiales que tardan en concretarse.

    Este viernes, los ciudadanos se manifiestan en Chitré para exigir soluciones; incluso los vecinos de la propia Presidencia, en el Casco Antiguo, claman por un mejor servicio.

    El presidente Mulino tiene razón: las marchas no crean agua. Pero gobernar no es solo resolver problemas técnicos; también implica entender el sufrimiento de quienes los padecen.

    Cuando la población lleva meses colmada de incomodidad, la indiferencia o la distancia se perciben como abandono. Los problemas heredados no eximen a un gobierno de asumir responsabilidades.

    Dos años en el poder bastan para que la ciudadanía espere resultados, no solo diagnósticos. Gobernar también requiere empatía: acompañar a los afectados, comunicar con claridad y demostrar que la voz de quienes claman por agua importa.

    Azuero no necesita discursos, necesita respuestas.

    Redacción de La Prensa

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