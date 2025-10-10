Hoy por hoy: la epidemia silenciosa del siglo XXI

Exclusivo Suscriptores

El Día Mundial de la Salud Mental no debería limitarse a mensajes de ocasión. En Panamá, los indicadores revelan una realidad preocupante: ansiedad, depresión y trastornos asociados al uso compulsivo de pantallas golpean a jóvenes y adultos por igual, mientras los servicios públicos siguen sin recursos suficientes. La OMS y la OPS han descrito esta situación como una “epidemia silenciosa” o una “crisis global de salud mental”, porque el sufrimiento emocional se expande sin fronteras visibles. La salud mental es un derecho humano, pero continúa tratándose como un lujo. A pesar de los llamados a fortalecer la prevención, aún pesa el estigma y falta voluntad política para garantizar atención integral. Cuidar la salud mental implica reconocer que no se trata de debilidad, sino de equilibrio. Urge entender que ningún país podrá avanzar si descuida el bienestar emocional y mental de su gente. La prevención empieza por escucharnos.