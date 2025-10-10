Panamá, 10 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: la epidemia silenciosa del siglo XXI

    Redacción de La Prensa

    El Día Mundial de la Salud Mental no debería limitarse a mensajes de ocasión. En Panamá, los indicadores revelan una realidad preocupante: ansiedad, depresión y trastornos asociados al uso compulsivo de pantallas golpean a jóvenes y adultos por igual, mientras los servicios públicos siguen sin recursos suficientes. La OMS y la OPS han descrito esta situación como una “epidemia silenciosa” o una “crisis global de salud mental”, porque el sufrimiento emocional se expande sin fronteras visibles. La salud mental es un derecho humano, pero continúa tratándose como un lujo. A pesar de los llamados a fortalecer la prevención, aún pesa el estigma y falta voluntad política para garantizar atención integral. Cuidar la salud mental implica reconocer que no se trata de debilidad, sino de equilibrio. Urge entender que ningún país podrá avanzar si descuida el bienestar emocional y mental de su gente. La prevención empieza por escucharnos.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Grupo Estrella adquiere Cemex Panamá por $200 millones. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • Cuatro hoteles de Panamá, entre los 20 mejores de Centroamérica según ranking de Tripadvisor. Leer más
    • Fiscalía imputará cargos a 28 beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu. Leer más