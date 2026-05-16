Hoy por hoy: La hora de rendir cuentas

Digno de reconocimiento por una inédita gestión es la presencia física del procurador general de la Nación durante una diligencia de inspección realizada este viernes por fiscales anticorrupción en la sede de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). El Ministerio Público investiga una vieja denuncia de este medio —que data de 2023— cuando divulgó que profesores que se habían graduado en universidades extranjeras lograron escalar salarialmente en la Unachi, a pesar de que esos centros de estudios otorgaban títulos académicos a docentes y personal administrativo sin contar con las acreditaciones necesarias para homologar dichos títulos. Incluso, una de esas universidades, ubicada en Estados Unidos, advertía claramente en su página web que “no está acreditada” por ninguna agencia reconocida de la Secretaría de Educación de ese país. No obstante, sus diplomas fueron reconocidos en Panamá para elevar el rango salarial de profesores que, tras breves estudios a distancia, obtenían maestrías y doctorados, es decir, lo necesario para duplicar sus salarios en la Unachi. De hecho, Atlantic International University otorgó un reconocimiento a la rectora de la Unachi en 2017, cuando fue invitada de honor en una de sus graduaciones. La rectora de la Unachi finalmente tendrá que rendir cuentas ante la Ley.