Panamá, 08 de marzo del 2026

    Opinión

    Hoy por hoy: La igualdad empieza por la vida

    Redacción de La Prensa

    Cada 8 de marzo se repite el llamado a garantizar derechos, justicia y oportunidades para las mujeres. Sin embargo, los hechos recientes obligan a mirar esa aspiración desde la realidad cotidiana. En los últimos días, dos mujeres fueron atropelladas por transporte público —una permanece en estado crítico y otra hospitalizada— y otra mujer fue ejecutada a tiros en una avenida de la capital. Son hechos ocurridos en espacios que deberían ser seguros: la calle, el trayecto diario, la ciudad. Más allá de las circunstancias de cada caso, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad persistente. Según cifras del Ministerio Público, Panamá registró 20 feminicidios en 2025, además de 18 tentativas y 15 muertes violentas de mujeres que no fueron clasificadas bajo esa figura penal. La igualdad de género suele discutirse en términos de empleo, participación política o brechas salariales. Pero hay un derecho previo a todos: vivir y transitar sin miedo. Sin seguridad ni responsabilidad pública, cualquier promesa de igualdad queda incompleta.


