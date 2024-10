Hoy por hoy: La justicia se respeta, caiga quien caiga

Escuchar audio noticia

En los últimos días hemos sido testigos de la captura de figuras de alto perfil que tenían órdenes de arresto pendientes desde hace años. Casos como el del exalcalde de Arraiján, quien durante cuatro años logró evadir su sentencia ejecutoriada, nos muestran una realidad alarmante: la justicia no siempre ha sido prioritaria para las autoridades. Durante ese periodo, la inacción de las administraciones pasadas creó una sensación de impunidad, dañando la credibilidad del sistema judicial y el respeto a la ley. Sin embargo, la nueva dirección de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) han dado un giro significativo al ejecutar estas órdenes sin importar el peso político de los involucrados. Este esfuerzo por hacer cumplir la ley devuelve la dignidad a sus funciones, recordándonos que la justicia no puede ser selectiva ni opcional. La ejecución de una sentencia debe ser sagrada en cualquier estado de derecho. No debe haber excepciones ni favoritismos. El mensaje debe ser claro: la justicia se respeta, caiga quien caiga. La ciudadanía merece vivir en un país donde el respeto a la ley sea la norma y no la excepción.