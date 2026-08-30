Hoy por hoy: La lección de la descentralización

Exclusivo

Dos juntas comunales han quedado en acefalía. Sus representantes y suplentes están detenidos por investigaciones sobre el presunto manejo irregular de fondos de la descentralización. ¿Cómo se llegó hasta aquí? La respuesta apunta a una administración que permitió demasiada discrecionalidad. La descentralización impulsada durante el gobierno pasado terminó convertida en terreno fértil para abusos. Investigaciones. Detenciones. Millones bajo sospecha. Y hay otro elemento que no puede ignorarse. La mayoría de los casos corresponde a representantes del PRD, partido que gobernó durante el quinquenio pasado. Pero la responsabilidad también mira hacia adelante. ¿Aprenderán los actuales representantes? Esos fondos no les pertenecen. Son recursos de todos los panameños. Cada dólar debe registrarse. Cada gasto debe justificarse. Cada obra debe poder demostrarse. La descentralización debe beneficiar a las comunidades, no a quienes administran sus recursos. La lección es clara: transparencia, controles y rendición de cuentas. ¿O volveremos a repetir la historia?