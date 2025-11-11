Panamá, 11 de noviembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: La limpieza que falta

    Redacción de La Prensa

    Otra vez, los nombres se repiten, los vínculos se cruzan y una nueva licitación termina con un solo oferente. Hombres de Blanco, beneficiada durante años con prórrogas de contratos para servicios al Municipio de Panamá que el propio alcalde Mayer Mizrachi prometió erradicar, vuelve a perfilarse como la posible gran ganadora. Esta vez, en sociedad con una empresa que también ha recibido contratos previos y con la que comparte nexos legales. ¿Dónde queda la transparencia prometida? ¿Por qué un proceso que atrajo a 14 empresas terminó con una sola propuesta efectiva? ¿Se fiscaliza realmente el cumplimiento de las reglas o se perpetúa el mismo círculo de favores políticos? Más allá de los comunicados y de las defensas corporativas, lo que se pone a prueba aquí no es la capacidad de limpiar o fumigar mercados, sino la de limpiar la gestión pública de los viejos hábitos que la ensucian.

