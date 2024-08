Hoy por hoy: la memoria selectiva del poder, una crítica al presidente del PRD

Escuchar audio noticia

El expresidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) y actual presidente del PRD parece haber olvidado su cuestionable desempeño como diputado en la anterior administración, cuando celebraba reuniones a puertas cerradas para discutir los traslados de partidas presupuestarias o cuando se aprobaban fondos para la AN o para sus circuitos sin que nadie tuviera conocimiento de estas discusiones. Ha olvidado las quejas de los funcionarios por presiones y encerronas o que se restringía el acceso de la prensa al cerrar las puertas a los periodistas. Su actitud es descarada cuando afirma que ahora es necesario hacer las cosas mejor que antes, pero que, en lugar de eso, se siguen haciendo igual. Si sabía que había fallos, ¿por qué nunca tomó medidas para corregirlos? El político se queja de que al PRD le llueven críticas, pero estos reproches, además de ser merecidos, no son nuevos, sino que datan desde que comenzaron a recibir cuestionamientos cuando llegaron al poder. El PRD tuvo su oportunidad de gobernar, pero, con la complicidad de este y sus colegas, se dedicó a defraudar a todo un país con sus prácticas sospechosamente cuestionables por lo que ahora enfrenta las consecuencias de sus decisiones.