Hoy por hoy: La onda expansiva de la violencia en Colombia

    Los recientes atentados en Colombia confirman que la violencia no es un capítulo cerrado en el país vecino, sino un conflicto en transformación. En Cali y Antioquia, los ataques de grupos disidentes evidencian su capacidad de desestabilizar regiones enteras. Para Panamá, este resurgimiento no es un asunto distante: el Darién, que ha sido utilizado como corredor migratorio, se ha convertido también en ruta de narcotráfico y en punto de fricción con dinámicas violentas que cruzan fronteras. La presión de Estados Unidos sobre Venezuela y la reorganización del crimen transnacional agravan un escenario ya complejo. Como advierte el sociólogo Danilo Toro, “estamos ante la onda expansiva y debemos estar alerta porque el narcotráfico se acomoda”. Panamá debe responder con visión estratégica: reforzar sus puertos, contener la migración irregular y fortalecer la cooperación internacional. La seguridad nacional depende, hoy más que nunca, de la capacidad de anticipar y no solo reaccionar.

