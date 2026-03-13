Hoy por Hoy: La otra crisis de la Caja

Exclusivo

Hace apenas unos meses el país atravesó un intenso debate para reformar la ley de la Caja de Seguro Social (CSS). Aquella discusión era necesaria para preservar la sostenibilidad de una institución que sostiene el sistema de protección social de millones de panameños. Sin embargo, mientras el país intenta dejar atrás ese episodio, nuevas revelaciones muestran que la crisis de la CSS no es solo financiera: también es institucional.

El propio director de la entidad ha descrito un panorama alarmante: pensiones fraudulentas, manipulación de sistemas informáticos, desaparición de medicamentos controlados y redes internas que afectan el abastecimiento de fármacos esenciales. Particularmente inquietante es el esquema que habría permitido sacar medicamentos de las instalaciones para su posterior recuperación fuera de los centros médicos, provocando desabastecimiento.

Múltiples denuncias ya han sido remitidas al Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de investigarlas con la urgencia que el caso amerita. Panamá acaba de atravesar una reforma dolorosa para salvar la CSS. Pero si la corrupción sigue perforando la institución desde dentro, cualquier reforma corre el riesgo de quedar incompleta.