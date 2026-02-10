Panamá, 10 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: La otra puerta giratoria

    Redacción de La Prensa

    El presidente de la República lo repite cada vez que puede: la justicia no puede convertirse en una puerta giratoria que favorezca a pandilleros y narcotraficantes. Sin embargo, en este tema, sus propios actos y silencios no siempre sostienen sus palabras. El discurso oficial enfatiza el delito visible, el que se expresa con violencia, armas y territorios controlados, pero deja fuera una dimensión estructural del problema. Quienes más abusan de los servicios financieros no son necesariamente los delincuentes de calle, ni ello implica colaboración o permisividad de los bancos. El uso más sofisticado del sistema corresponde al delito de cuello blanco: quienes reciben coimas, diseñan entramados societarios, usan testaferros y lavan dinero con asesoría legal y contable. Ese fenómeno ha sido central en los mayores escándalos de corrupción del país. Sobre esta realidad, el presidente guarda silencio. Y sin enfrentar el blanqueo de capitales y la impunidad de los poderosos, la lucha contra el crimen organizado queda incompleta.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Panamá no tiene pandas: vulnerabilidades ante posibles medidas punitivas chinas. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más