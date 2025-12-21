Panamá, 21 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: La prevención sin pánico

    Redacción de La Prensa

    La influenza nunca se fue. Lo que cambió fue nuestra forma de escuchar a la ciencia. Tras la pandemia, cualquier advertencia sanitaria parece exagerada y cualquier llamado a la prevención genera cansancio o desconfianza. En ese contexto surge una nueva variante de influenza A(H3N2), bajo vigilancia científica por su rápida propagación, y la reacción social oscila entre el temor y la indiferencia.

    Las variantes no son una anomalía: forman parte del comportamiento natural de los virus respiratorios. Lo verdaderamente preocupante no es su aparición, sino la persistencia de viejos problemas que amplifican su impacto: baja vacunación, demora en buscar atención médica y una desconexión entre la evidencia científica y las decisiones cotidianas.

    En Panamá, la detección de casos y el llamado a la calma de los especialistas muestran un sistema que observa y actúa. Sin embargo, esa capacidad pierde fuerza si no va acompañada de responsabilidad individual y confianza pública. Vacunarse, consultar a tiempo y mantener medidas de prevención no son actos de miedo, sino de madurez social.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más
    • Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce. Leer más
    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más