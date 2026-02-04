Panamá, 04 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: La prórroga que nadie frenó

    Redacción de La Prensa

    La historia del contrato de Panama Ports Company (PPC) no es la de un error aislado, sino la de una cadena de decisiones públicas que desprotegieron los intereses del Estado. Durante casi tres décadas, funcionarios con nombre y apellido ocuparon posiciones clave y, por acción u omisión, permitieron que un contrato estratégicamente sensible derivara en un esquema profundamente desequilibrado.

    En los primeros años, bajo el gobierno de Mireya Moscoso, ministros como Joaquín Jácome equipararon beneficios públicos con supuestas “plusvalías” privadas, debilitando el principio elemental de que los bienes del Estado no se negocian como favores. Años después, un contralor como Gerardo Solís avaló una auditoría que sirvió de base para justificar la continuidad del contrato, sin que hoy resulte claro cómo se ponderaron sus efectos institucionales y fiscales. En ese mismo período, una junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y su administrador, Noriel Araúz, omitieron controles básicos y adoptaron decisiones de alto impacto sin debate público ni escrutinio suficiente.

    Todo ello ocurrió durante el gobierno de Laurentino Cortizo, sin que el Gabinete ni el presidente ejercieran el liderazgo político necesario para revisar, cuestionar o detener un proceso claramente lesivo para el país.

    El fallo de la Corte corrige el resultado, pero no borra el proceso. La lección pendiente es asumir responsabilidades políticas. El país tiene derecho a saber quién decidió, con qué criterios y en nombre de qué intereses. Sin esa claridad, el problema no queda resuelto: solo queda postergado.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Tuneladora Panamá, que excava la Línea 3 del Metro, está próxima a salir al pozo de Balboa. Leer más