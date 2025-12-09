Panamá, 09 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: La urgencia de ejecutar las inversiones

    Redacción de La Prensa

    La baja ejecución presupuestaria en algunas instituciones es un problema que trasciende tecnicismos y cifras, pues afecta directamente a los ciudadanos, deteriora la percepción de eficacia del gobierno y posterga soluciones urgentes. Cuando los recursos no se traducen en obras, servicios o mejoras tangibles, los primeros perjudicados son los usuarios finales, especialmente en sectores críticos como educación, agua, salud e infraestructura. Las causas son conocidas y repetidas —falta de experiencia en gestión, retrasos burocráticos, controles excesivos y planificación deficiente—, pero el efecto acumulado es el mismo: un Estado que promete más de lo que cumple. Con este panorama, y con un gobierno que ya avanza hacia su segundo año de gestión, en 2026 no habrá espacio para excusas. Si los resultados no mejoran de forma dramática, quedará evidenciado que el gobierno fracasó en ejecutar, coordinar y priorizar áreas que la población reclama, como el abastecimiento de agua potable. La eficiencia presupuestaria no es un asunto contable, es la medida más clara de si la administración cumple sus promesas y responsabilidades con el país.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más
    • Mulino califica como ‘negligencia absoluta’ las medidas cautelares dadas a presuntos narcotraficantes. Leer más