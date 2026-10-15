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El foro de capacitación turística organizado por la principal aerolínea del país no pudo llegar en mejor momento. Buena parte de nuestros destinos turísticos se concentra en las zonas afectadas por el terremoto, donde varios sitios y edificaciones de interés histórico sufrieron daños. La iniciativa empresarial llega cuando el sector más ha necesitado apoyo en los últimos cinco años. El foro también ofreció herramientas digitales para promover destinos e interactuar con visitantes, de modo que, cuando las comunidades afectadas puedan reanudar sus actividades turísticas, lo hagan mejor preparadas para afrontar los retos de la industria. Ese entusiasmo y esa planificación deben verse reflejados en el sector oficial, que maneja recursos importantes para la promoción del país. Las autoridades no pueden limitarse a contabilizar daños y anunciar ayudas: deben acelerar la rehabilitación de la infraestructura turística, proteger el patrimonio histórico y coordinar la recuperación con los emprendedores locales. Corresponde pasar del discurso a la acción y garantizar que la reactivación turística llegue a las comunidades afectadas. Que iniciativas empresariales como la de ayer motiven a todos —Gobierno y emprendedores— a levantarse cuando la naturaleza les mueve el piso.