Panamá, 07 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 07 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: las confesiones de Odebrecht

    Redacción de La Prensa

    Pasado el período presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal, el Ministerio Público inició las investigaciones por actos de corrupción vinculados a la constructora Odebrecht, que involucraban a varios funcionarios. En ese momento no se tenía claridad sobre lo sucedido; únicamente la certeza de que dicha empresa había sido efectiva en el manejo de la corrupción a cambio de contratos públicos o de la agilización de pagos.

    Más de 10 años después, se celebró el juicio por estos hechos y la sentencia está próxima a conocerse. En el transcurso de la investigación, las autoridades alcanzaron diversos acuerdos con varios de los imputados. Sin importar lo que establezca la sentencia ni a quiénes condene, dichos acuerdos constituyen evidencias incontestables de que la corrupción no solo existió, sino que se desarrolló de manera sistémica. Entrar en tratos corruptos era lo normal.

    La Prensa ofrece a sus lectores el resultado de 19 acuerdos a los que este medio tuvo acceso, de un total de 24. En ellos se detallan los montos de los sobornos, la identidad de quienes se beneficiaron y la razón de esos pagos. Con ello, el país conocerá por primera vez los pormenores del latrocinio más impactante de su historia.

    Redacción de La Prensa

    Última Hora

    • 05:02 Lo que una posible ley de amnistía no debe desconocer Leer más
    • 05:01 Tren Panamá-David ya suma casi $10 millones en estudios y consultorías Leer más
    • 05:01 Ifarhu: tarjeta del PASE-U será gratis el primer año y después tendrá costo anual Leer más
    • 05:01 Minsa invertirá $11.8 millones en rescate del Minsa-Capsi en Puerto Caimito Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: las confesiones de Odebrecht Leer más
    • 05:00 Ediles del distrito de Panamá superan los $6,000 mensuales entre salario, dietas y gastos de representación  Leer más
    • 05:00 Del supermercado al mar, el plástico de un solo uso que aún no desaparece Leer más
    • 05:00 El exfutbolista que estuvo muerto durante 7 minutos y llevó a Noruega a eliminar a Brasil Leer más
    • 05:00 Autos chinos ganan terreno, representan 29.5% de las ventas acumuladas en cinco meses Leer más
    • 05:00 Panamá crecerá más que América Latina, pero enfrenta presión por deuda Leer más