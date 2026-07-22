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    Hoy por hoy: Las dos llaves del poder en la Asamblea

    Redacción de La Prensa

    Ayer, la Asamblea Nacional entregó las llaves de dos de sus principales centros de poder: las comisiones de Presupuesto y Gobierno. Con la elección de sus directivas quedaron definidos los diputados que estarán al frente de espacios donde se decide el uso de recursos públicos y se discuten las reglas del Estado. Presupuesto, nuevamente bajo la conducción de Eduardo Vásquez (CD), será una pieza clave en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Allí pasan el presupuesto anual, los traslados de partidas y los créditos adicionales. Su reelección confirma los pactos que llevaron a Shirley Castañedas a la presidencia del Legislativo el pasado 1 de julio. La comisión mantiene cuentas pendientes, como los cuestionamientos sobre los traslados por $4.2 millones a favor de la Asamblea, cuya explicación completa aún espera el país. Gobierno, ahora presidida por Benicio Robinson (PRD), tampoco representa un cambio de rumbo. Durante la gestión de Luis Eduardo Camacho, esta comisión se convirtió en un freno para iniciativas de transparencia y rendición de cuentas. La llegada de Robinson abre una puerta giratoria que preocupa a quienes realmente esperan cambios profundos: la posibilidad de que los acuerdos políticos sigan desplazando la necesidad de avanzar en transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la impunidad.

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