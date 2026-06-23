Panamá, 23 de junio del 2026
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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Las obligaciones deben cumplirse

    Redacción de La Prensa

    El legado más importante del Congreso Anfictiónico no fue una reunión de presidentes ni un conjunto de documentos históricos. Fue una idea revolucionaria para su tiempo: que las naciones podían comprometerse mutuamente mediante reglas comunes Doscientos años después, esa idea sigue a prueba. Los Estados continúan firmando tratados, adhiriéndose a organismos internacionales y aceptando obligaciones en materias tan diversas como los derechos humanos, la protección ambiental, el comercio o la democracia.

    La verdadera medida de ese compromiso no se observa cuando las obligaciones coinciden con las preferencias nacionales, sino cuando generan incomodidad. ¿Qué valor tiene un acuerdo internacional si cada país decide qué partes cumplir y cuáles ignorar? ¿Qué credibilidad tiene la palabra de un Estado si los compromisos asumidos libremente se vuelven opcionales cuando cambian los vientos políticos? La cooperación internacional no se sostiene sobre discursos ni ceremonias. Se sostiene sobre confianza. Y la confianza, entre naciones, depende de algo tan simple como difícil: cumplir la palabra empeñada.

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