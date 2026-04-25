Hoy por hoy: Lo que diría Porras

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Dos escenas mostradas por la propia Presidencia resultan reveladoras. En una, el gabinete ampliado discute en Azuero una crisis que cumple un año, con botellas de agua sobre la mesa mientras miles de panameños en los alrededores siguen sin agua segura. En otra, el presidente aparece en El Pausílipo, imagen que remite a la continuidad del poder en medio de una emergencia no resuelta y, a la vez, a Belisario Porras, el “Arquitecto de la Nación Panameña”, cuya idea de gobierno estuvo asociada a construir instituciones y soluciones pensadas para durar. En esta misma gira, José Raúl Mulino defendió el nombramiento del nuevo director del Idaan como una decisión técnica —que no lo parece del todo cuando proviene de su propio círculo de amistades— y aseguró que gobierna con gente que trabaja, “no con botellas”. La frase tiene una ironía involuntaria. Pero además hay un hecho ineludible: este no es un problema que le haya caído por sorpresa; era una crisis conocida antes de asumir. Por eso la pregunta mayor persiste: ¿dónde está la visión de largo plazo? Azuero sigue esperando esa visión.