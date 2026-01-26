Hoy por hoy: Lo que no quieren oír en el juicio de Odebrecht

Exclusivo Suscriptores

La insistencia de las defensas en excluir la declaración de Olivio Rodrigues revela más de lo que pretende ocultar. No se trata de una prueba aislada ni de un testimonio marginal. Rodrigues fue parte de la estructura financiera de Odebrecht y tuvo acceso directo al funcionamiento de los pagos ilícitos, en un nivel que le permitió conocer cómo se autorizaban, canalizaban y justificaban las coimas. Su valor no radica en señalar nombres, sino en explicar el sistema.Es cierto que el caso Odebrecht no depende de una sola declaración. Existen confesiones, acuerdos de pena y abundante evidencia documental que acreditan la existencia del esquema corrupto. Pero el testimonio de Rodrigues tiene una cualidad distinta: ordena los hechos, conecta piezas dispersas y aporta contexto interno a una trama que, de otro modo, queda fragmentada. Ese es el motivo de la resistencia casi unánime. No se teme a la prueba que acusa, sino a la que explica. En procesos complejos, entender el mecanismo suele ser más decisivo que acumular documentos. Excluir esa voz no borra la verdad; solo retrasa el momento de enfrentarla.