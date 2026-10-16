Exclusivo

En medio de la tragedia, con un país golpeado por una pandemia respiratoria (de la que aún no nos recuperamos del todo) y ahora por un terremoto, los diputados que controlan la Comisión de Presupuesto han vuelto a lucirse. Hoy, al cumplirse una semana de un sismo que ha estremecido no solo la superficie del país, sino también la vida de miles de personas, dejándolas sin techo, sin escuela, sin hospital, sin iglesia, sin caminos y seguramente sin vías de subsistencia, los diputados han recomendado aumentar su presupuesto de gastos para el siguiente ejercicio fiscal. La indolencia de estos individuos despierta la ira y la frustración, pues todos –sin excepción– sabemos para qué son esos fondos. No hay secreto en ello. Mientras miles de familias se preguntan sobre su futuro inmediato, estos sujetos aseguran el “chen chen” que una vez prometió el presidente para todos los panameños. No les importa el dolor ajeno ni las penurias de sus votantes, ni les interesa su futuro. Su prioridad son sus bolsillos; su preocupación, sus cuentas bancarias, carros y propiedades; su ambición, no preocuparse más por la falta de dinero. Nuestro país estaría muy cerca del desarrollo pleno si no fuera por el lastre que tenemos que arrastrar: políticos corruptos y desalmados.