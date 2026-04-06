Panamá, 06 de abril del 2026

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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Los premios de la impunidad

    Redacción de La Prensa

    Nueve años después del caso Blue Apple, donde empresarios admitieron el pago de coimas a cambio de contratos públicos, las empresas involucradas no solo siguen operando, sino que continúan acumulando millones de dólares en obras estatales.

    En paralelo, en el ámbito político, figuras vinculadas a la llamada descentralización paralela han consolidado su ascenso dentro del Partido Revolucionario Democrático sin rendir cuentas por el manejo de fondos públicos durante la administración de Laurentino Cortizo.

    Mientras alcaldes y representantes enfrentan procesos judiciales por estos hechos, otros actores clave avanzan sin mayores obstáculos en la estructura partidaria o en el negocio con el Estado.

    Ambos casos reflejan una misma falla estructural: la normalización de la impunidad, tanto en el plano económico como político. El problema radica en un sistema que tolera, legitima y reproduce el poder y los contratos pese a antecedentes de corrupción o malos manejos.

    Redacción de La Prensa

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