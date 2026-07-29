Hoy por hoy: Más energía, mejores reglas

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La propuesta de la bancada independiente representa un paso en la dirección correcta. El marco regulatorio del sector eléctrico ha sido objeto de críticas durante años por los altos costos del servicio, su calidad, las interrupciones en el suministro y la falta de eficacia para atender los reclamos de los usuarios por los daños ocasionados por las empresas distribuidoras. Hoy, el contexto ha cambiado. Las nuevas tecnologías demandarán cantidades de energía sin precedentes y Panamá corre el riesgo de no contar con la capacidad suficiente para satisfacer esa necesidad. Al mismo tiempo, los consumidores podrían enfrentar tarifas cada vez más difíciles de asumir. Es evidente que el marco regulatorio requiere una actualización profunda. Los sistemas eléctricos del mundo avanzan hacia la automatización, la digitalización y modelos más flexibles de gestión. Aferrarse a un esquema concebido para otra época no responde a las necesidades actuales ni a los desafíos del futuro. Salvo que surja una alternativa claramente superior, corresponde abrir el debate y participar, enriquecer, modificar y perfeccionar la propuesta que presentará la bancada independiente. Además, ese proceso debe iniciarse antes de que expiren las actuales concesiones, en octubre de 2028. De lo contrario, existe el riesgo de que los contratos sean renovados y el país quede atado, una vez más, a un esquema que limita su desarrollo y reduce su competitividad. Panamá no puede darse el lujo de seguir perdiendo terreno frente a economías que ya se están transformando para responder a las exigencias del siglo XXI.