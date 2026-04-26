Hoy por hoy: Más que una medalla

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Más allá de las seis medallas de oro y del octavo lugar entre 15 países, Panamá deja una ganancia menos visible, pero importante: demostró capacidad para organizar bien. Estos Juegos Suramericanos no solo pusieron a competir a una nueva generación de atletas; proyectaron una imagen de seriedad logística, cumplimiento y coordinación que merece reconocerse. En un país donde el deporte público ha estado marcado demasiadas veces por escándalos, investigaciones y manejos irregulares, el buen desarrollo de esta cita regional ofrece un contraste alentador. Sedes operativas, competencias desarrolladas según programa, participación amplia y reconocimiento de instancias suramericanas hablan de un esfuerzo que trasciende el medallero. No se trata de ignorar las sombras que han rodeado al deporte panameño, sino de admitir que aquí hubo una excepción valiosa: una institucionalidad capaz de funcionar cuando hay dirección, controles y propósito. Panamá ganó preseas, sí, pero también algo más difícil de conquistar: credibilidad como anfitrión.