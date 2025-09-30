Panamá, 30 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Hoy por hoy: Médicos donde se les necesita

    Redacción de La Prensa

    La escasez de especialistas médicos en Panamá es un problema estructural que golpea con fuerza a provincias apartadas como Bocas del Toro y zonas centrales como Azuero. Aunque el país cuenta con 1.7 médicos por cada mil habitantes —ligeramente por encima del estándar recomendado—, la distribución es profundamente desigual. Hospitales regionales, como el Gustavo Nelson Collado en Chitré, dependen de un puñado de anestesiólogos en edad de jubilación para sostener su atención quirúrgica. Formar un especialista toma entre cuatro y ocho años, y aunque la CSS ha abierto más plazas de residencia, muchas quedan vacantes porque los médicos prefieren concentrarse en áreas urbanas. A esto se suma el incumplimiento de compromisos contractuales de servicio en zonas rurales, pese a la inversión pública en su formación. La planificación sanitaria no puede limitarse a construir infraestructura; debe garantizar personal capacitado y equitativamente distribuido. Panamá necesita una política nacional que coordine a la CSS, el Minsa, universidades y gremios médicos para asegurar atención especializada donde más se requiere, y que dicha política no solo se adopte, sino que se ejecute conforme a la norma que la sustente. Sin esa visión de Estado, el déficit seguirá profundizándose.


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Meduca abre investigación en Coneaupa sin separar a la secretaria ejecutiva. Leer más