Panamá, 30 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: Negligencia costosa

    Redacción de La Prensa
    Hoy por hoy: Negligencia costosa
    Puente de las Américas. LP/Gabriel Rodríguerz

    Un grupo de ingenieros estructurales que trabajó en las inspecciones realizadas al puente de las Américas tras la explosión del tanque de combustible que afectó parcialmente su estructura ha recomendado ejecutar un mantenimiento completo, es decir, integral —y no preventivo, como los que se realizan actualmente—, pero ello implicaría el cierre total del puente, lo que no sería un problema de no ser por el hecho de que habrá que esperar, al menos, hasta 2028, cuando se inaugure el cuarto puente sobre el Canal. La ineptitud de los altos mandos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la pasada administración impidió que esa nueva estructura estuviera hoy en funcionamiento. Detuvieron el proyecto, lo encarecieron y retrasaron su construcción durante años, para luego heredarnos este peligro, debido a la ausencia de una alternativa. El principal responsable de lo ocurrido con el cuarto puente se pasea por las calles en completa impunidad, sin responder por todas sus imperdonables omisiones. Ni siquiera se inmutó por el hurto de las famosas vigas que debían destinarse al mantenimiento del puente de las Américas. Esperemos que esta vieja infraestructura resista, aunque aquellos que impidieron el desarrollo del cuarto puente (y hasta del país) deberían ser procesados y responder por su negligencia.

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