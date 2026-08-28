Panamá, 28 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 28 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Nepotismo prestado

    Redacción de La Prensa
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle

    La salida de Sherina Latorraca de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas no hace desaparecer la investigación sobre el posible conflicto de interés derivado de que su madre, Zaira Santamaría de Latorraca, presida el tribunal que revisa decisiones de esa institución. Mucho menos cuando esta semana surgieron otros casos que revelan una preocupante manera de entender el servicio público. La ministra de Trabajo reconoció, sin sonrojarse, que ella misma solicitó el préstamo interinstitucional de su cuñado, mientras un director regional del Instituto de Seguro Agropecuario trabaja en la misma unidad que su tía, también trasladada mediante esa figura. Tres casos distintos que dejan una pregunta de fondo: ¿sigue siendo el Estado visto por quienes llegan al poder como una fuente de empleos y oportunidades para familiares y allegados? Cambian los gobiernos, pero estas prácticas sobreviven. Una renuncia no borra lo ocurrido, ni un préstamo elimina el parentesco. La ética pública exige prevenir estos conflictos, no corregirlos cuando son expuestos.

    Última Hora

    • 05:04 Pese a la renuncia de Sherina Latorraca, Antai mantiene abierta investigación  Leer más
    • 05:03 Arbitrajes contra Panamá suman $33,000 millones; MEF pide $7.8 millones para su defensa Leer más
    • 05:02 Ausencia de lluvia afecta 11 cuencas hidrográficas y aumenta la presión sobre las fuentes de agua potable Leer más
    • 05:02 De Camacho a Robinson: la agenda anticorrupción sigue en la fila de espera Leer más
    • 05:01 Gobierno podrá hacer millonarias compras bajo procedimiento excepcional hasta junio de 2027 Leer más
    • 05:01 Meduca encarga a su secretario general los dos viceministerios vacantes Leer más
    • 05:01 Tal Cual Leer más
    • 05:01 Hoy por hoy: Nepotismo prestado Leer más
    • 05:01 Una joven panameña asume un doble papel en la escena Off-Broadway en Nueva York Leer más
    • 04:50 Comunidades cercanas a la mina se unen para monitorear sus ríos con “Guardianes del Agua y la Biodiversidad” Leer más