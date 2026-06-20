Hoy por hoy: No hay sorpresa

Finalmente, se ha completado –y divulgado– la auditoría integral de la operación de la mina de cobre de Donoso, en Colón. En conclusión, la minera registró un nivel de cumplimiento del 87.7% entre 2019 y 2023. Con este informe, el Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la mina, afirmó el ministro de Comercio. Pero el cumplimiento de su Estudio de Impacto Ambiental solo es una parte de un enorme problema, pues la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia señaló, al menos, 25 violaciones a nuestra Carta Magna, lo cual significa que no basta con analizar el nivel de cumplimiento ambiental. El Gobierno también debe considerar –y con pausado análisis para no cometer los mismos errores del pasado– cómo solucionar los problemas planteados en la operación minera que indicó el fallo de inconstitucionalidad. Por otro lado, no hay sorpresa alguna en los resultados de ese estudio. La minera probablemente hasta estaba enterada de sus resultados antes que la sociedad lo conociera, a juzgar por la actividad que viene desarrollando desde hace meses. Reiniciar sus operaciones no le tomará casi nada, porque es evidente que ya está en funcionamiento.