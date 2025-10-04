Panamá, 04 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: No resolver el tema del agua sería imperdonable

    Redacción de La Prensa

    Lo que hoy reportamos del agua en Azuero constituye la representación del colapso del servicio de acueducto. La causa es la desidia con la que los gobiernos han manejado el servicio público de agua; desde el cuidado de las tomas de agua, hasta la ineficiencia en su entrega llegando a la escasez. Por ello, el actual gobierno no puede seguir intentando resolver los problemas que presenta el sistema, tiene que resolverlos, no hacerlo resulta tanto inaceptable como imperdonable. De allí que se exija un compromiso serio, impostergable, no puede esperarse otro resultado. La austeridad proclamada por el gobierno no puede ser justificación para afectar el manejo de esta situación. Tiene que haber garantías de producir y entregar agua de forma regular, segura y eficiente. El gobierno debe colocar al agua como una prioridad en su agenda. El acceso al agua, al agua de calidad es un derecho humano porque es una prestación elemental que todos merecemos. Si al finalizar este período el problema persiste en su magnitud, este gobierno no podrá considerarse como un buen gobierno. Será un fracaso y nada más.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • Quiénes pueden recibir el descuento del 25% en los pasajes aéreos en Panamá. Leer más
    • IMA: horario y puntos de venta de las Agroferias para este viernes 3 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre. Leer más
    • Panamá brilla en Tokio: Finca Janson y Hacienda La Esmeralda destacan en competencia mundial de café. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más
    • ‘No caer en el juego de El Bolillo’: Aníbal Godoy habla en exclusiva del duelo El Salvador vs. Panamá. Leer más