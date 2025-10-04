Hoy por hoy: No resolver el tema del agua sería imperdonable

Exclusivo Suscriptores

Lo que hoy reportamos del agua en Azuero constituye la representación del colapso del servicio de acueducto. La causa es la desidia con la que los gobiernos han manejado el servicio público de agua; desde el cuidado de las tomas de agua, hasta la ineficiencia en su entrega llegando a la escasez. Por ello, el actual gobierno no puede seguir intentando resolver los problemas que presenta el sistema, tiene que resolverlos, no hacerlo resulta tanto inaceptable como imperdonable. De allí que se exija un compromiso serio, impostergable, no puede esperarse otro resultado. La austeridad proclamada por el gobierno no puede ser justificación para afectar el manejo de esta situación. Tiene que haber garantías de producir y entregar agua de forma regular, segura y eficiente. El gobierno debe colocar al agua como una prioridad en su agenda. El acceso al agua, al agua de calidad es un derecho humano porque es una prestación elemental que todos merecemos. Si al finalizar este período el problema persiste en su magnitud, este gobierno no podrá considerarse como un buen gobierno. Será un fracaso y nada más.