Panamá, 02 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Nuestro hub logístico bajo amenaza

    Redacción de La Prensa

    El reciente informe de la Organización Mundial de Aduanas vuelve a colocar a Panamá bajo un reflector incómodo: somos un eslabón crítico en la ruta del narcotráfico que mueve toneladas de cocaína hacia Europa y Rusia. La geografía y el rol logístico del país nos convierten en objetivo natural, pero la vulnerabilidad principal no está en la infraestructura, sino en los “conspiradores internos”: empleados y funcionarios dispuestos a corromperse para facilitar el tránsito de la droga. Las incautaciones en 2024, superiores a las 21 toneladas, muestran tanto la magnitud del problema como la sofisticación de las mafias, que emplean métodos como el “gancho ciego”, boyas, bultos impermeables o falsos compartimentos. Ante esta amenaza, el discurso presidencial y las reuniones de coordinación en Colón son pasos necesarios, pero insuficientes. El país requiere una política de Estado sostenida, con controles independientes, sanciones ejemplares y cooperación internacional. De lo contrario, la reputación de Panamá como hub seguro quedará comprometida, con un costo incalculable para nuestra economía y nuestra soberanía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Pasajero intentó declarar $5 mil, pero llevaba $12 mil: Aduanas retiene efectivo. Leer más
    • Nicolás Liakópulos: ‘Esto es un desmadre’. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Interconexión Panamá-Colombia se acerca a su punto de no retorno. Leer más
    • Tal Cual del 01 de septiembre de 2025. Leer más