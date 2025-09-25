Panamá, 25 de septiembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Panamá, capital del flow

    Redacción de La Prensa

    Durante décadas nos definimos como un país de abundancia: de mariposas, de peces, de biodiversidad única. Esa riqueza natural sigue siendo orgullo nacional, pero hoy también podemos proclamarnos la cuna del flow.

    La llegada de los Premios Juventud a la ciudad de Panamá es un reconocimiento a nuestra fuerza musical. No es casual que el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), a orillas del Canal de Panamá, reciba a las grandes estrellas hispanas: este istmo ha sido semillero de géneros que marcaron generaciones. Desde el reggae en español de Nando Boom y El General, hasta el reguetón que abrió paso a figuras globales; desde la salsa a la que Rubén Blades imprimió su sello, hasta el típico que Samy y Sandra Sandoval convirtieron en fiesta popular.

    A esa lista se suman, entre otros, la cumbia panameña, el jazz de Danilo Pérez, el tamborito que late en nuestra identidad y el calipso que nos recuerda nuestras raíces afrocaribeñas.

    Sin embargo, la celebración no debe eclipsar lo esencial: Panamá invirtió $5 millones para traer estos premios. Corresponde, pasada la fiesta, demostrar con transparencia si esa apuesta cultural y turística generó beneficios reales.


