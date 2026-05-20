Panamá, 20 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: Panamá Cuenta

    Redacción de La Prensa

    Centroamérica Cuenta, que este año se celebra en Panamá, confirma el lugar de nuestro país como foro cultural y de ideas en la región.

    La participación de figuras como Sergio Ramírez, Premio Cervantes y emblema de la resistencia frente a la dictadura de los Ortega en Nicaragua, junto a autores de la talla de Junot Díaz, Gioconda Belli o Héctor Abad Faciolince, eleva el festival más allá de un encuentro literario: se convierte en un espacio de memoria, libertad y reflexión sobre derechos humanos.

    La presencia de estos invitados no solo aporta prestigio internacional, sino que simboliza la relevancia de la educación, la cultura y el pensamiento crítico como pilares del desarrollo. En momentos en que Panamá debate un tema cardinal —la educación de futuras generaciones—, el festival recuerda que la literatura es herramienta de conciencia y transformación social, y que la cultura fortalece la democracia.

    Más allá de charlas y presentaciones, Centroamérica Cuenta es un símbolo de resistencia y de ideas que inspiran a ciudadanos y jóvenes a imaginar un país más libre y justo.

    Redacción de La Prensa

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