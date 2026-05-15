Panamá, 15 de mayo del 2026

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    Hoy por hoy: Panamá frente a Trump y Xi

    Redacción de La Prensa
    Hoy por hoy: Panamá frente a Trump y Xi
    Panamá está en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China. Las controversias sobre puertos y la supuesta influencia china en el Canal forman parte de las diferencias. Archivo

    La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín, por más lejana que pueda parecer, no es ajena a nuestro país. Estados Unidos, primer usuario del Canal, y China, segundo, tienen intereses estratégicos que convergen en nuestro istmo. En un contexto global tensionado por la situación en el estrecho de Ormuz y la pugna comercial, la estabilidad de las rutas marítimas vitales se vuelve esencial. En Panamá, estas tensiones se sienten concretamente: recientes controversias sobre puertos y la supuesta influencia del Partido Comunista Chino han puesto en alerta la neutralidad del Canal y la soberanía nacional. La cumbre demostró que decisiones tomadas en Pekín o Washington pueden impactar directamente nuestras aguas, nuestros mercados y nuestra política. Ante este escenario, Panamá debe reafirmar su neutralidad histórica y proteger sus infraestructuras estratégicas, recordando que la política exterior debe manejarse con cabeza fría y no dejarse arrastrar por coyunturas inmediatas. Aunque las decisiones de las superpotencias parezcan lejanas, repercuten en cada tonelada que transita por el Canal y en la seguridad de nuestra nación.


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