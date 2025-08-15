Panamá, 15 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Panamá la Vieja: memoria viva y compromiso presente

    Redacción de La Prensa

    Hoy conmemoramos la fundación de la primera ciudad de Panamá en 1519, declarada en 2003 como Patrimonio Mundial por la Unesco. Este año, la celebración adquiere un valor especial: es la primera después de que la Unesco incluyera nuevamente a Panamá en su lista de patrimonio, un reconocimiento que nos recuerda que preservar no es un acto aislado, sino un compromiso constante.

    Panamá la Vieja no es solo un conjunto de ruinas; es testimonio de nuestra historia colonial, de rutas comerciales que unieron océanos y culturas, y del espíritu de resiliencia que nos ha acompañado por siglos. Su conservación exige más que discursos: requiere planificación, recursos y educación ciudadana para que las futuras generaciones comprendan su valor.

    La institucionalidad de un país también se mide en cómo protege su memoria. La verdadera celebración implica una autocrítica de nuestras autoridades respecto de las condiciones de la Ciudad de Panamá, del bienestar de sus habitantes y, en especial, de las acciones necesarias para garantizar que sea una casa de paz, progreso y cultura.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Representante de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez, es imputado por peculado. Leer más