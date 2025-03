Hoy por hoy: Panamá sin energía, lecciones no aprendidas

Exclusivo Suscriptores

El apagón nacional del 15 de marzo dejó a Panamá sin energía por casi cuatro horas, afectando a millones de personas y paralizando sectores clave como el suministro de agua y las comunicaciones. Según las autoridades, la causa fue una explosión en un transformador de la planta generadora de Pan Am en La Chorrera, lo que vuelve a exponer la fragilidad de nuestra infraestructura energética y la necesidad de respuestas contundentes sobre las medidas correctivas. Aún más preocupante es que, antes de este apagón, ya existían reclamos ciudadanos sobre la operación de esta planta, señalando posibles irregularidades en su funcionamiento. Sin embargo, estas advertencias no fueron atendidas a tiempo. Más allá del tipo de energía que se utilice, es fundamental que las generadoras cumplan con las medidas de mitigación ambiental a las que se han comprometido, algo que, en el caso de Pan Am, aparentemente no ha sucedido. Panamá necesita que las autoridades regulen con firmeza y garanticen que el sector energético opere con responsabilidad, evitando futuras crisis que afectan a todos.