Hoy por hoy: Panamá y el reto logístico: es ahora o nunca

La importancia del sector logístico vuelve a ocupar la agenda pública, y no es casualidad. En un reciente foro organizado por La Prensa, el clamor empresarial fue directo: “Hagan que ocurra”. El mensaje apunta a algo más que buenas intenciones; exige decisiones inmediatas para no seguir perdiendo oportunidades. El presidente de la República y el ministro de Asuntos del Canal han expresado su disposición a licitar lo antes posible proyectos estratégicos como Corozal y Telfers. No se trata de promesas menores: hablamos de la posibilidad real de generar empleos de calidad, atraer inversiones y fortalecer los aportes al Estado. Panamá invirtió miles de millones de dólares en la ampliación del Canal, pero hoy otros países sacan mayor provecho de nuestra posición geográfica. Por dejadez, falta de coordinación o intereses particulares, seguimos sin capitalizar plenamente esa ventaja competitiva. El momento exige acción. No podemos permitirnos continuar postergando decisiones que otros ya tomaron. Si queremos mantenernos como líder logístico mundial, es hora de actuar con visión y coherencia.