Hoy por hoy: panameños en una guerra ajena

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Ya no es posible ignorar que hay panameños involucrados en la guerra entre Rusia y Ucrania. Tampoco conviene simplificar las razones que los llevaron hasta ese conflicto. Detrás de estos casos confluyen distintas realidades: desde quienes habrían sido engañados con falsas ofertas de empleo hasta quienes viajaron voluntariamente atraídos por una mejor remuneración. Lo verdaderamente preocupante es que el Estado apenas comienza a reaccionar. La Cancillería debe asumir un papel mucho más activo. Ha demostrado capacidad para intervenir con rapidez en defensa de panameños en el extranjero en situaciones de menor gravedad. Con mayor razón debe hacerlo cuando existen denuncias de reclutamiento, posibles desapariciones y familias que buscan respuestas. La habilitación de líneas telefónicas constituye un primer paso, pero insuficiente. Corresponde investigar cómo operan estas redes, fortalecer la cooperación internacional y prevenir que más panameños terminen en una guerra ajena por engaño, necesidad o ambición.