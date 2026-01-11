Hoy por Hoy: Paz comunitaria en riesgo

Exclusivo Suscriptores

El traslado de al menos 500 jueces de paz de los municipios al Ministerio de Gobierno es un cambio sensible que solo debe evaluarse con un criterio: si mejora o no la justicia comunitaria. Estas figuras son esenciales en barrios y corregimientos, donde median conflictos cotidianos y evitan que diferencias menores escalen. Por ello, una transición mal ejecutada afecta directamente a los ciudadanos.

La aplicación de la Ley 467 ha estado marcada por denuncias de irregularidades, entre ellas destituciones sin procedimiento, nombramientos sin concurso y la remoción de jueces que habían ganado sus cargos por mérito. Esto vulnera la ley y revive el vacío que sintió la ciudadanía cuando los jueces de paz reemplazaron a los antiguos corregidores. El riesgo se agrava si las casas de paz se politizan.

Además, el cambio concentra en el Ejecutivo millones de dólares destinados a estas oficinas, junto con la tentación de control que supone que queden bajo un ministerio y no bajo municipios con pluralidad política. Una de las razones para que los jueces de paz fueran designados por los municipios era que ello formaba parte del proceso de descentralización; lo contrario implica una concentración de poder en el Ejecutivo.

La reforma no puede convertir a los jueces de paz en fichas partidarias. Si busca ordenar el sistema, debe hacerlo mediante concursos, transparencia y respeto a la ley; de lo contrario, debilitará la justicia más cercana a la gente.