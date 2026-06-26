Panamá, 26 de junio del 2026
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    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Periodismo bajo amenaza

    Redacción de La Prensa

    Toda democracia necesita un periodismo capaz de investigar al poder sin temor a represalias. Cuando la respuesta a una investigación no es demostrar que los hechos son falsos, sino promover procesos penales contra quien los reveló, el problema deja de ser un periodista y pasa a ser el Estado de derecho.

    El caso del periodista peruano Gustavo Gorriti trasciende a su persona. Las recomendaciones del Congreso de Perú para impulsar denuncias penales por su trabajo investigativo envían un mensaje preocupante sobre el uso de las instituciones para intimidar a quienes fiscalizan el poder.

    En América Latina crecen las formas de acoso judicial contra periodistas y medios: investigaciones penales, demandas abusivas y presiones institucionales destinadas a desgastar, intimidar o silenciar. En Panamá conocemos bien esa modalidad.

    Los periodistas pueden equivocarse y responder por ello dentro del marco legal. Pero investigar asuntos de interés público nunca debe convertirse en delito. Defender ese principio es proteger el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.

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