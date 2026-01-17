Panamá, 17 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Polleras y pendientes

    Redacción de La Prensa

    Hoy Las Tablas concentra la atención nacional con un desfile que resalta el traje típico y una tradición cultural que merece ser preservada. Esa es la buena noticia: la cultura sigue siendo un punto de encuentro y orgullo colectivo.

    Pero la celebración también deja al descubierto límites que no deben ignorarse. Que el Ministerio de Economía y Finanzas haya tenido que recordar que los recursos públicos no pueden usarse para engalanarse —ni disfrazarse de interés cultural— revela cuán frágil se ha vuelto el respeto por lo básico en la administración pública.

    La fiesta ocurre, además, sobre un trasfondo incómodo. El intercambiador de Chitré fue inaugurado recientemente tras más de ocho años de retraso, tiempo en el que los vecinos asumieron los costos de una obra paralizada. Ese retraso dialoga con otra deuda aún más sensible: Las Tablas sigue sin agua potable tras casi ocho meses, una realidad que no se suspende por un desfile.

    Quien visita celebra por horas; quien vive allí convive con la espera. La cultura no debe servir para ocultar lo que el Estado aún no resuelve. Celebrar es válido; normalizar el abandono, no.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • MOP adjudica a MECO la ampliación del Corredor de las Playas por $228.4 millones. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Reaparece la alcaldesa de Arraiján y aviva la polémica: ‘Pareciera que la ACP viviera en otro país’. Leer más
    • El contralor confirmó que llamó a la alcaldesa para que atendiera a Revisalud; y que no refrendará contratos de recolección ‘bajo presión’. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más