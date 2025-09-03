Panamá, 03 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: Presupuesto con privilegios

    Redacción de La Prensa

    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha insistido, con justa razón, en la necesidad de contener el gasto público ante la difícil situación fiscal que atraviesa el país. Se han anunciado recortes y se han fijado topes de ahorro que buscan devolver equilibrio a las cuentas estatales. Sin embargo, contrasta el silencio —o la permisividad— del propio MEF y del Ejecutivo en general, en lo que se refiere al gasto público destinado a financiar seguros privados para funcionarios.

    Es cierto que técnicamente cada institución arma su presupuesto, pero también lo es que el MEF es el responsable de elaborar y preparar el presupuesto para presentarlo ante la Asamblea Nacional. Por ello, lo consistente con la posición de austeridad que ha adoptado el MEF es rechazar dichas asignaciones, porque terminan siendo partidas que contradicen las políticas de contención del gasto. De lo contrario, se transmite un mensaje ambivalente y contradictorio que fortalece la idea de privilegios entre el funcionariado público.

    Es por esto que en esta ocasión reconocemos como buena iniciativa que desde la Asamblea Nacional se plantee acabar con estos seguros injustificados. Al final, un presupuesto es la proyección del país que queremos ser. Y si se permiten privilegios, lo que tendremos será una imagen distorsionada: no de austeridad ni justicia, sino de desigualdad.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La evolución del segmento pick-up llega a Panamá.. Leer más
    • La Contraloría refrendó el acuerdo de la AIG con Fintek pese a denuncias por corrupción. Leer más
    • Interconexión Panamá-Colombia se acerca a su punto de no retorno. Leer más
    • Canal de Panamá se prepara para medir el apetito del mercado por su plan de inversión. Leer más
    • Tal Cual del 01 de septiembre de 2025. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Pasajero intentó declarar $5 mil, pero llevaba $12 mil: Aduanas retiene efectivo. Leer más