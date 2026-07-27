Panamá, 27 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 27 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Presupuesto: del diagnóstico a las acciones

    Redacción de La Prensa

    En materia fiscal, el Gobierno ha identificado varios de los problemas que limitan la elaboración del presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas ha insistido en que las rigideces impuestas por leyes especiales reducen el margen de maniobra del Estado y ha reconocido que la obligación de destinar el 7% del PIB a educación resulta difícil de cumplir. Sin embargo, entre el diagnóstico y la acción sigue existiendo un vacío. Hasta ahora no se ha presentado a la Asamblea Nacional ninguna iniciativa para revisar esas normas. Hay una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Ministerio de Economía sostiene que la obligación de destinar el 7% del PIB a educación es fiscalmente difícil de sostener, el Ministerio de Educación continúa enfrentando problemas de ejecución. Antes de debatir cuánto más gastar, el país también merece discutir cómo gastar mejor. La discusión no puede limitarse al tamaño del presupuesto; también debe abarcar la capacidad de convertir los recursos disponibles en resultados. El presupuesto de 2027 será la oportunidad para demostrar que los diagnósticos también pueden convertirse en reformas.

    Última Hora

    • 05:05 El cuartel de Policía que pasó de ser obra pública a obra secreta Leer más
    • 05:04 El negocio detrás de la guerra: cómo reclutan a panameños para combatir en Rusia y Ucrania  Leer más
    • 05:03 El Tribunal Electoral intentará revivir las listas de candidatos independientes Leer más
    • 05:02 Ortega: ¡el Rey soy yo! Leer más
    • 05:01 Copa Airlines y el Canal buscan el talento que impulsará su crecimiento durante la próxima década Leer más
    • 05:01 Coneaupa: quiénes integran el organismo que evalúa a las universidades en Panamá Leer más
    • 05:01 Río Caldera: identifican dos fuentes de contaminación por aguas residuales Leer más
    • 05:01 Recuperar un manglar, el reto de devolverle la vida a un ecosistema Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: Presupuesto: del diagnóstico a las acciones Leer más