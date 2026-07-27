Hoy por hoy: Presupuesto: del diagnóstico a las acciones

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En materia fiscal, el Gobierno ha identificado varios de los problemas que limitan la elaboración del presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas ha insistido en que las rigideces impuestas por leyes especiales reducen el margen de maniobra del Estado y ha reconocido que la obligación de destinar el 7% del PIB a educación resulta difícil de cumplir. Sin embargo, entre el diagnóstico y la acción sigue existiendo un vacío. Hasta ahora no se ha presentado a la Asamblea Nacional ninguna iniciativa para revisar esas normas. Hay una paradoja difícil de ignorar. Mientras el Ministerio de Economía sostiene que la obligación de destinar el 7% del PIB a educación es fiscalmente difícil de sostener, el Ministerio de Educación continúa enfrentando problemas de ejecución. Antes de debatir cuánto más gastar, el país también merece discutir cómo gastar mejor. La discusión no puede limitarse al tamaño del presupuesto; también debe abarcar la capacidad de convertir los recursos disponibles en resultados. El presupuesto de 2027 será la oportunidad para demostrar que los diagnósticos también pueden convertirse en reformas.