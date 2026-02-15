Panamá, 15 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: presupuesto engañoso

    Redacción de La Prensa

    El presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá en 2025 fue un ejercicio de simulación. Se aprobó para cumplir con el ritual de la austeridad, pero a lo largo del año ese monto se incrementó mediante traslados de partidas que los propios diputados autorizan, hasta casi duplicarse. Es una ventaja que ninguna otra institución del Estado posee y que erosiona la credibilidad del discurso oficial sobre disciplina fiscal. Como en años anteriores, el patrón volvió a repetirse: de un monto inicial cercano a $98.7 millones pasó a $164.8 millones, un aumento del 67%. Los datos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas confirman que no se trata de una excepción, sino de una práctica sistemática que se repite año tras año, sin explicaciones claras sobre el destino final de los recursos. Pero lo cuestionable aquí es que, mientras otras entidades enfrentan recortes y controles estrictos, el Legislativo opera con reglas propias. Prometer reducción del gasto y cerrar el año con presupuestos inflados no es austeridad: es un engaño institucional que exige corrección y transparencia real.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Cepanim: jubilados deberán registrarse en web del MEF para recibir pago en junio de 2026. Leer más
    • Imputan cargos y ordenan detención provisional a mujer que fingía ser arquitecta del Metro. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más