Hoy por hoy: presupuesto y viejas prácticas

Exclusivo

El presidente José Raúl Mulino afirmó el pasado 1 de julio que, al llegar al poder hace dos años, percibió que Panamá estaba perdiendo lo más difícil de construir: la confianza. Pero esa confianza también se erosiona cuando las promesas de cambio parecen dar paso a viejas fórmulas de negociación política. La disputa por la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea representa el primer gran termómetro de este gobierno. No está en juego una simple posición dentro del Legislativo, sino el control del principal filtro de la asignación del gasto público. Son millones de dólares que, en medio del pulso político, terminarán engrosando una deuda pública que crece cada año. Si el PRD queda al frente de esa comisión, será inevitable interpretar ese desenlace como una contraprestación por el respaldo brindado a la nueva directiva de la Asamblea. La señal sería el retorno de acuerdos presupuestarios negociados a puerta cerrada, con el riesgo de repetir prácticas cuestionadas del pasado gobierno del PRD al mando de Laurentino Cortizo: despilfarro, privilegios y falta de transparencia. La confianza no se recupera con discursos, sino con hechos.