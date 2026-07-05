Panamá, 05 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 05 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: prevenir antes que reparar

    Redacción de La Prensa

    En Panamá se suelen inaugurar obras con entusiasmo, sobre todo por el gobierno que esté de turno. Mantenerlas ha sido otra historia. Por eso resulta positivo que el Metro de Panamá proyecte invertir $150 millones en el mantenimiento de las líneas 1 y 2. La decisión es acertada, pero debe cumplirse y ejecutarse con absoluta transparencia. La Línea 1 transporta diariamente a cientos de miles de usuarios y, tras casi 13 años de operación, requiere intervenciones profundas. El plan contempla la rehabilitación del túnel y otros mantenimientos mayores. No hacerlo tendría un costo mucho mayor, ya que puede traducirse en fallas, interrupciones del servicio o, en el peor de los casos, en un accidente fatal. No se puede olvidar que la Línea 1 nació bajo la sombra de los sobrecostos y los sobornos de Odebrecht. Su costo terminó elevándose hasta $2,009 millones. Esa factura la asumió el país. Lo que corresponde ahora es proteger esa inversión con una política de mantenimiento permanente, transparente y técnicamente rigurosa. Cuidar la infraestructura no es un gasto, es una obligación con los bienes públicos y, sobre todo, con los cientos de miles de panameños que cada día confían su seguridad al Metro.

    Última Hora

    • 05:04 ‘En Panamá, el tiempo se congeló’: Iván Chanis Leer más
    • 05:03 Metro prepara inversiones por $150 millones en mantenimiento de trenes, sistemas ferroviarios y el túnel Leer más
    • 05:03 Bicentenario del Congreso Anfictiónico: exhiben documentos, monedas y la réplica de la Espada de Bolívar Leer más
    • 05:03 Ocho empresas muestran interés por el aeropuerto que busca cambiar el futuro de Bocas del Toro Leer más
    • 05:02 Fiscalía de Cuentas busca más poder para investigar posibles lesiones al Estado Leer más
    • 05:01 Qué sentí al volver a La Guaira y ver que el lugar en el que nací está ahora devastado y con cadáveres apilados Leer más
    • 05:01 La ola naranja latinoamericana; voto de castigo y giro a la derecha  Leer más
    • 05:00 Trump ensalza la grandeza de Estados Unidos en su 250 aniversario: ‘Nadie puede ser como nosotros’ Leer más
    • 05:00 La obesidad es un tema de salud pública Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: prevenir antes que reparar Leer más