Panamá, 29 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por hoy: Primero están los ciudadanos

    Redacción de La Prensa

    Los municipios existen para resolver los problemas de la gente, no para ampliar sus estructuras administrativas. Esa debería ser la primera regla de toda gestión pública. La Alcaldía de Panamá informó que mantiene 16 asesores, con un costo anual de $705 mil. Puede ser menos que administraciones anteriores, pero esa no es la comparación que importa. La pregunta es otra: ¿es esta la mejor manera de invertir los recursos públicos? La propia administración admite que suspendió la renovación de Calle 50 por falta de presupuesto. Esa realidad obliga a establecer prioridades. Antes que asesores, los ciudadanos esperan calles transitables, aceras seguras, parques en buen estado, drenajes que funcionen y servicios municipales eficientes. La confianza no se construye aumentando planillas. Se gana resolviendo problemas. Cada dólar que administra un municipio debe reflejarse en obras y mejores servicios para la comunidad. Esa es la asesoría que realmente esperan y necesitan los contribuyentes.

    Última Hora

    • 05:03 El Canal de Panamá y la geoeconomía: lucha de gigantes en la cintura de América Leer más
    • 05:02 El doble terremoto de Venezuela en cifras Leer más
    • 05:01 Mucho más que fertilidad: el poder oculto de las hormonas femeninas Leer más
    • 05:01 El alcalde Mayer Mizrachi confirma que tiene 16 asesores Leer más
    • 05:00 ‘No le temo a auditorías’: candidata a la rectoría de la UP, Migdalia Bustamante Leer más
    • 05:00 Dante en Ucrania - Reclutadores rusos en Berlín: la historia de un panameño Leer más
    • 05:00 Hoy por hoy: Primero están los ciudadanos Leer más
    • 05:00 ‘Es un proyecto inconsulto’: alcalde de Santa María sobre polémica cárcel en Divisa  Leer más
    • 05:00 Tal cual Leer más
    • 04:50 Opciones para diversificar con un enfoque conservador Leer más