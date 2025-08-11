Panamá, 11 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Hoy por Hoy: Privilegios que encadenan el presupuesto

    Redacción de La Prensa

    Tal y como se advirtió, el aumento que se otorgaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendría cola. Ahora, los del Tribunal Electoral siguen el ejemplo. En un país donde miles de panameños hacen malabares para estirar el huidizo “chen chen”, hay una casta que se blinda con fueros y privilegios, sin reparar en que cada ajuste automático presiona un presupuesto ya rígido y endeudado.

    A las leyes especiales que garantizan aumentos salariales a decenas de gremios, se suman fallos y disposiciones que amarran porcentajes fijos del gasto a instituciones específicas, así como la creación de fondos de jubilación especiales que permiten retirarse con el 100% del último salario, como el aprobado por la Corte. Esto deja cada vez menos espacio para atender emergencias, invertir en infraestructura o impulsar programas sociales.

    El resultado es un presupuesto que se aprueba más por inercia legal que por planificación estratégica. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas debe cuadrar cuentas con piezas que no se pueden mover, y el país entero paga el costo de estos privilegios disfrazados de derechos adquiridos.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más
    • Mariano Rivera pega sencillo y Chema Caballero doble este sábado en el Yankee Stadium. Leer más