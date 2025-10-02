Hoy por hoy: Privilegios sobre ruedas

Exclusivo Suscriptores

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Mientras la Asamblea Nacional posterga la discusión sobre las reformas a su reglamento interno, varios diputados continúan aprovechando privilegios fiscales heredados de una normativa de hace tres décadas. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, 19 diputados importaron 20 vehículos con exoneraciones que suman $208,517, recursos que el Estado dejó de percibir.

Mientras el ciudadano común paga impuestos incluso por autos usados, los legisladores disfrutan descuentos que en algunos casos superan los $21 mil, en plena estrechez fiscal. No se trata de vehículos modestos: figuran modelos como Toyota Tundra y Land Cruiser.

La falta de transparencia agrava la situación. A las deudas de la Asamblea por alquiler de autos —cerca de $500 mil— se suman ahora estas importaciones franquiciadas. ¿Para qué gastar en alquiler si ya cuentan con autos exonerados?

Este abuso legalizado revela un problema estructural: una Asamblea que dilata sus reformas mientras protege beneficios personales, enviando un mensaje contradictorio sobre austeridad y rendición de cuentas.