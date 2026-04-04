Panamá, 06 de abril del 2026

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    Hoy por hoy: Programas sociales sin control

    Redacción de La Prensa

    Hoy es Sábado Santo. Esta es una temporada en la que la mayoría de la población deja atrás la rutina para cambiar de ambiente por varios días. Y aunque miles habrán guardado la Cuaresma, la mayoría seguramente ignora qué se conmemora en esta fecha. Muchos pensarán que la Cuaresma es simplemente una temporada para comer pescado y que, aunque cometan alguna falta o desliz, siempre podrán expiar a partir del Domingo de Pascua, cuando se redimen los pecados, obviando que se trata de una celebración que gira en torno a la más solemne de las conmemoraciones cristianas: la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Aquí habríamos querido acoger sin reservas el espíritu de la Semana Santa, que es de paz y amor, y no ser tan críticos. Pero hay un enjambre de funcionarios que regala, sin control alguno, los recursos del Estado, lo que resulta en un despilfarro de fondos públicos. Esto nos lleva a preguntarnos: si el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) solo tiene 164 trabajadores sociales (lo que representa el 7.3% del total de la planilla de esa entidad) para atender sus responsabilidades en todo el país, ¿quién está velando por la justificación de los $1,580 millones que han repartido a 190 mil personas en programas sociales como Ángel Guardián, Red de Oportunidades y 120 a los 65? Y eso que, supuestamente, son “programas de transferencias monetarias condicionadas”. Todo parece indicar que en el Mides no hay personal suficiente para establecer y hacer cumplir las normas que regulan la entrega de estos recursos, y mucho menos para darles seguimiento. Como tantas otras cosas en el gobierno.


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